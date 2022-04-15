Третій день немає води: у Миколаєві ворожий снаряд пошкодив водогін

У Миколаєві третій день немає води. У водоканалі заявили, що проблеми з електричним обладнанням, проте сьогодні стало відомо, що ворожим снарядом пошкоджений водогін із Дніпра, повідомляє журналістка Фактів ICTV.

На місці вибуху розлилося море води. Полагодити пошкоджений водогін можна швидко, але територія окупована.

Тому наразі місцева влада шукає інші шляхи забезпечення півмільйонного міста водою.

Поки що люди користуються колодязями, свердловинами і фонтанами.

Технічну воду водоканал підвозить машинами у двори багатоповерхівок.

Російські війська 15 квітня обстріляли один із районів Миколаєва з реактивних систем залпового вогню – з використанням заборонених касетних снарядів.

Серед мирних жителів міста є загиблі та поранені, але точних даних немає.

За інформацією Миколаївської ОВА, з початку повномасштабного вторгнення військ РФ (з 24 лютого по 15 квітня) в області частково або повністю зруйновано 2 486 цивільних об’єктів – будинки, лікарні, школи, установи культури, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.