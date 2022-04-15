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Факты / Происшествия

Враг обстрелял Николаев из реактивных систем: есть погибшие и раненые

Юлия Соколова редактор ленты Елена Горячева Журналистка программы Факты ICTV
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022

В пятницу, 15 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли город Николаев.

По информации журналистки Фактов ICTV, враг осуществил обстрел одного из районов Николаева из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По предварительным данным, обстрел производился с использованием запрещенных кассетных снарядов.

В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. По меньшей мере двум мирным жителям города медики оказали первую помощь.

Официальные данные о количестве раненых и возможных погибших пока не озвучивались.

Враг обстрелял Николаев из реактивных систем: есть погибшие и раненые / 7 фотографий

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В пресс-центре Оперативного командования Юг подтвердили, что российские войска применили при обстреле Николаева кассетные боезапасы неизбирательного поражения, запрещенные международными договорами.

Отмечается, что среди мирных жителей города есть погибшие и раненые.

Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022
Враг обстрелял Николаев из реактивных систем: есть погибшие и раненые / 6 фотографий

– Сегодня, 15 апреля, в течение дня враг хаотично обстреливает жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия Николаева. Рашисты в очередной раз применяют запрещенные международными договорами кассетные боезапасы неизбирательного поражения. По городу стреляют реактивными системами залпового огня. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, — подчеркивается в сообщении.

По информации Николаевской областной военной администрации, с начала полномасштабного вторжения войск РФ (с 24 февраля по 15 апреля) в области частично или полностью повреждено 2 486 гражданских объектов из-за постоянных обстрелов войск РФ. Это жилые дома, больницы, школы, учреждения культуры, объекты промышленных предприятий, объекты жизнеобеспечения.

Было прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 90 населенных пунктах Баштанского и Николаевского районов области.

Как известно, утром 29 марта враг нанес ракетный удар по зданию Николаевской ОВА. Была разрушена центральная секция здания областной военной администрации с 9-го по 1-й этажи. Тогда погибли 36 человек.

В начале апреля российские захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными бомбами. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе один ребенок.

Враг также разбомбил железнодорожный вокзал города, из-за чего он перестал работать.

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Источник: Николаевская ОВА

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Фото: Факты ICTV

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