В пятницу, 15 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли город Николаев.

По информации журналистки Фактов ICTV, враг осуществил обстрел одного из районов Николаева из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По предварительным данным, обстрел производился с использованием запрещенных кассетных снарядов.

В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. По меньшей мере двум мирным жителям города медики оказали первую помощь.

Официальные данные о количестве раненых и возможных погибших пока не озвучивались.

Враг обстрелял Николаев из реактивных систем: есть погибшие и раненые / 7 фотографий

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В пресс-центре Оперативного командования Юг подтвердили, что российские войска применили при обстреле Николаева кассетные боезапасы неизбирательного поражения, запрещенные международными договорами.

Отмечается, что среди мирных жителей города есть погибшие и раненые.

Враг обстрелял Николаев из реактивных систем: есть погибшие и раненые / 6 фотографий

– Сегодня, 15 апреля, в течение дня враг хаотично обстреливает жилые кварталы, культурные объекты и частные предприятия Николаева. Рашисты в очередной раз применяют запрещенные международными договорами кассетные боезапасы неизбирательного поражения. По городу стреляют реактивными системами залпового огня. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, — подчеркивается в сообщении.

По информации Николаевской областной военной администрации, с начала полномасштабного вторжения войск РФ (с 24 февраля по 15 апреля) в области частично или полностью повреждено 2 486 гражданских объектов из-за постоянных обстрелов войск РФ. Это жилые дома, больницы, школы, учреждения культуры, объекты промышленных предприятий, объекты жизнеобеспечения.

Было прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 90 населенных пунктах Баштанского и Николаевского районов области.

Как известно, утром 29 марта враг нанес ракетный удар по зданию Николаевской ОВА. Была разрушена центральная секция здания областной военной администрации с 9-го по 1-й этажи. Тогда погибли 36 человек.

В начале апреля российские захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными бомбами. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе один ребенок.

Враг также разбомбил железнодорожный вокзал города, из-за чего он перестал работать.

Источник: Николаевская ОВА