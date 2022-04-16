Более 70 тыс. жителей Луганщины до сих пор в опасности – глава ОВА

До полномасштабного вторжения РФ на территории Луганской области проживало около 320 тыс. человек, за 52 дня войны удалось организованно эвакуировать более 32 тыс., еще свыше 200 тыс. уехали самостоятельно.

Однако по состоянию на 16 апреля 70 тыс. жителей до сих пор не выехали в безопасные города, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай и призвал не медлить.

– Оставаться в городах сейчас очень опасно. Обстрелы усилились, орки целенаправленно бьют именно по жилому массиву. Рубежное, Попасная и Горская община разрушены до неузнаваемости — там ситуация хуже всего, доступ туда усложнен, — подчеркнул он.

По его словам, в Северодонецке обстрелами разрушены 70% зданий, в городе осталось около 20 тыс. из 130 тыс. жителей.

А в Кременной и Лисичанске, как отметил Гайдай, обстрелы продолжаются круглосуточно, поэтому помогать оставшимся становится крайне тяжело.

На 16 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Однако, как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, зеленые коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

Фото: Сергій Гайдай