Понад 70 тис. мешканців Луганщини досі в небезпеці – голова ОВА

До повномасштабного вторгнення РФ на території Луганської області проживало близько 320 тис. людей, за 52 дні війни вдалося організовано евакуювати більше 32 тис., ще понад 200 тис. виїхали самостійно.

Проте станом на 16 квітня 70 тис. мешканців досі не виїхали до безпечних місць, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай і закликав не зволікати.

– Залишатися в містах зараз вкрай небезпечно. Обстріли посилилися, орки цілеспрямовано гатять саме по житловому масиву. Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до невпізнаваності – там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений, – наголосив він.

За його словами, у Сєвєродонецьку обстрілами зруйновано 70% будівель, у місті залишилося близько 20 тис. із 130 тис. мешканців.

А в Кремінній та Лисичанську, як зазначив Гайдай, обстріли тривають цілодобово, тому допомагати тим, хто залишився, стає вкрай важко.

На 16 квітня в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Проте, як заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, зелені коридори у Луганській області працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Фото: Сергій Гайдай