Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия для Украины.

Об этом он написал в социальных сетях. По словам Подоляка, Украина просит у Европы оружие и европейцы поддерживают призыв своих правительств, и соглашаются на поставку.

— Европа дает Украине оружие, не то что мы просили, — добавил советник главы ОП.

Подоляк также подчеркнул, что европейцы слишком медленно доставляют оружие Украине.

— Демократия не выиграет от этой игры. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Теперь, — подчеркнул он.

1. Україна просить у Європи зброю.

2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів.

3. ???????? йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили.

4. Зброя їде надто довго.

У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. ???????? потребує зброї. Не через місяць. Зараз. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 16, 2022

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже отмечал, что нашей армии очень нужно оружие, чтобы эффективно защищать страну от российского врага.