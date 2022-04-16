Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 52 день войны
Убили Убили
200 детей
Ранили Ранили
>360 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина

В эту игру можно играть долго: ОП раскритиковал Европу за медленные поставки оружия

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В эту игру можно играть долго: ОП раскритиковал Европу за медленные поставки оружия

Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия для Украины.

Об этом он написал в социальных сетях. По словам Подоляка, Украина просит у Европы оружие и европейцы поддерживают призыв своих правительств, и соглашаются на поставку.

— Европа дает Украине оружие, не то что мы просили, — добавил советник главы ОП.

Подоляк также подчеркнул, что европейцы слишком медленно доставляют оружие Украине.

— Демократия не выиграет от этой игры. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Теперь, — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже отмечал, что нашей армии очень нужно оружие, чтобы эффективно защищать страну от российского врага.

Читайте
Поставки тяжелого оружия Украине не сделают Германию участником войны - Бушманн

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка