Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия для Украины.
Об этом он написал в социальных сетях. По словам Подоляка, Украина просит у Европы оружие и европейцы поддерживают призыв своих правительств, и соглашаются на поставку.
— Европа дает Украине оружие, не то что мы просили, — добавил советник главы ОП.
Подоляк также подчеркнул, что европейцы слишком медленно доставляют оружие Украине.
— Демократия не выиграет от этой игры. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Теперь, — подчеркнул он.
1. Україна просить у Європи зброю.
2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів.
3. ???????? йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили.
4. Зброя їде надто довго.
У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. ???????? потребує зброї. Не через місяць. Зараз.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 16, 2022
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже отмечал, что нашей армии очень нужно оружие, чтобы эффективно защищать страну от российского врага.