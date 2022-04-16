Радник голови Офісу президента, член української делегації на перемовинах з Росією Михайло Подоляк розкритикував Європу за повільне постачання зброї для України.

Про це він написав у соціальних мережах. За словами Подоляка, Україна просить у Європи зброю і європейці підтримують заклик своїх урядів, і погоджуються на постачання.

– Європа дає Україні зброю, не те що ми просили, – додав радник голови ОП.

Подоляк також підкреслив, що європейці занадто повільно доставляють зброю Україні.

– Демократія не виграє від цієї гри. Україна потребує зброї. Не через місяць. Тепер, – наголосив він.

1. Україна просить у Європи зброю.

2. Європейці підтримують заклик до своїх урядів.

3. ???????? йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили.

4. Зброя їде надто довго.

У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. ???????? потребує зброї. Не через місяць. Зараз. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 16, 2022

Раніше президент України Володимир Зеленський вже зазначав, що нашій армії дуже потрібна зброя, щоб ефективно захищати країну від російського ворога.