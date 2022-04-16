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Факти / Україна

У цю гру можна грати довго: ОП розкритикував Європу за повільне постачання зброї

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У цю гру можна грати довго: ОП розкритикував Європу за повільне постачання зброї

Радник голови Офісу президента, член української делегації на перемовинах з Росією Михайло Подоляк розкритикував Європу за повільне постачання зброї для України.

Про це він написав у соціальних мережах. За словами Подоляка, Україна просить у Європи зброю і європейці підтримують заклик своїх урядів, і погоджуються на постачання.

– Європа дає Україні зброю, не те що ми просили, – додав радник голови ОП.

Подоляк також підкреслив, що європейці занадто повільно доставляють зброю Україні.

– Демократія не виграє від цієї гри. Україна потребує зброї. Не через місяць. Тепер, – наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже зазначав, що нашій армії дуже потрібна зброя, щоб ефективно захищати країну від російського ворога.

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