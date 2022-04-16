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Факты / Украина

Открыли огонь по центру города: оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Открыли огонь по центру города: оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска

Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, во время так называемого режима тишины российская армия открыла огонь по центру Лисичанска.

– Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека, — объяснил глава ОВА.

По словам Гайдая, все же из Луганской области удалось эвакуировать еще 42 жителя Северодонецка, 11 жителей Рубежного и 14 Кременной. 6 человек выехали из Попасной.

Также Сергей Гайдай добавил, что в новом месте сбора на ул. Щербакова, 1-а организовано убежище на время обстрелов и питание.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что в Северодонецке осталось около 20 тыс. из 130 тыс. жителей.

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ на территории Луганской области проживало около 320 тыс. человек. Значительной части из них удалось эвакуироваться. Но по состоянию на 16 апреля 70 тыс. жителей до сих пор не выехали в безопасные города.

Фото: Сергей Гайдай

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