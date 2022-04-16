Російські окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, під час так званого режиму тиші російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська.

– Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину, – пояснив голова ОВА.

За словами Гайдая, все ж з Луганської області вдалося евакуювати ще 42 жителя Сєвєродонецька, 11 жителів Рубіжного і 14 Кремінної. 6 людей виїхали з Попасної.

Також Сергій Гайдай додав, що у новому місці збору по вул. Щербакова, 1-а організоване сховище на час обстрілів та харчування.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку залишилося близько 20 тис. із 130 тис. мешканців.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ на території Луганської області проживало близько 320 тис. людей. Значній частині з них вдалося евакуюватися. Але станом на 16 квітня 70 тис. мешканців досі не виїхали до безпечних міст.

Фото: Сергій Гайдай