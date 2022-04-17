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Факты / Украина

Из-за российских обстрелов гуманитарных коридоров 17 апреля не будет — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Из-за российских обстрелов гуманитарных коридоров 17 апреля не будет — Верещук

На 17 апреля украинской стороне не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому сегодня не будут работать гуманитарные коридоры.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она заверила, что Украина прилагает все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее.

Также Ирина Верещук добавила, что Украина в очередной раз требует открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.

Кроме того, по ее словам, через соответствующие международные структуры украинская сторона требует от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных.

16 апреля российские оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска, несмотря на то, что была договоренность о гуманитарном коридоре. Но это не помешало российской армии во время так называемого режима тишины открыть огонь по центру Лисичанска.

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