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Факти / Україна

Через російські обстріли гуманітарних коридорів 17 квітня не буде – Верещук

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Через російські обстріли гуманітарних коридорів 17 квітня не буде – Верещук

На 17 квітня українській стороні не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому сьогодні не працюватимуть гуманітарні коридори.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона запевнила, що Україна докладає усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якнайшвидше.

Також Ірина Верещук додала, що Україна вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

Крім того, за її словами, через відповідні міжнародні структури українська сторона вимагає від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових.

16 квітня російські окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська, попри те, що була домовленість про гуманітарний коридор. Але це не завадило російській армії під час так званого режиму тиші відкрити вогонь по центру Лисичанська.

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