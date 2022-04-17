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Факты / Украина

Это не война, а геноцид: Зеленский призвал Байдена и Макрона посетить Украину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Это не война, а геноцид: Зеленский призвал Байдена и Макрона посетить Украину

Президенты США и Франции, Джо Байден и Эммануэль Макрон должны приехать в Украину, или убедиться, что идет не просто война, а геноцид украинского народа.

Такое мнение 17 апреля в интервью CNN высказал президент Украины Владимир Зеленский.

В отношении президента Франции Эммануэля Макрона он заявил, что лично пригласил его посетить Киев.

— Я думаю, что он хочет сделать какие-то шаги для того, чтобы Россия вступила в диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял: это не война, а ничто иное, как геноцид. Я пригласил его приехать по возможности. Он приедет, увидит и, я уверен, он поймет, — отметил президент Украины.

В отношении президента США Джо Байдена, Владимир Зеленский ответил журналистам, что его визит в Украину будет зависеть от ситуации.

— Его приезд зависит от ситуации с безопасностью…, но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов и потому должен приехать сюда, чтобы увидеть все своими глазами), — подчеркнул украинский лидер.

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