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Факти / Україна

Це не війна, а геноцид: Зеленський закликав Байдена та Макрона відвідати Україну

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Це не війна, а геноцид: Зеленський закликав Байдена та Макрона відвідати Україну

Президенти США та Франції, Джо Байден та Еммануель Макрон мають приїхати до України, аби переконатися, що триває не просто війна, а геноцид українського народу.

Таку думку 17 квітн в інтерв’ю CNN висловив президент України Володимир Зеленський.

Щодо президента Франції Еммануеля Макрона він заявив, що особисто запросив його відвідати Київ.

– Я думаю, що він хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вступила в діалог. Я просто сказав йому, що хочу, щоб він зрозумів: це не війна, а ніщо інше, як геноцид. Я запросив його приїхати за можливості. Він приїде, побачить і, я впевнений, він зрозуміє, – зазначив президент України.

Щодо президента США Джо Байдена, Володимир Зеленський відповів журналістам, що його візит в Україну залежатиме від безпекової ситуації.

– Його приїзд залежить від ситуації з безпекою…, але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів і тому повинен приїхати сюди, щоб побачити (все на власні очі), – наголосив український лідер.

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