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Факты / Украина

Поражение РФ на Донбассе обойдется Путину очень дорого — нардеп Чернев

Наташа Тарчевська редактор ленты
Поражение РФ на Донбассе обойдется Путину очень дорого — нардеп Чернев

Поражение российских захватчиков на Донбассе будет стоить Путину очень дорого, и украинские войска готовятся к тому, чтобы нанести им это поражение.

Об этом вечером 17 марта в эфире национального телемарафона заявил народный депутат, участник терробороны Егор Чернев. Ситуацию в Донбассе для россиян он иронически сравнил с российской рулеткой.

– Враг взимает ресурсы, он расконсервирует то, что еще осталось. Но время работает на нас. Для Путина у нас на Донбассе – это такая российская рулетка, потому что поражение здесь ему будет стоить очень дорого, – сообщил Егор Чернев.

Нардеп объяснил, что в репутационном плане после потери контроля над Донбассом армия Путина может окончательно забыть о статусе так называемой «второй армии мира».

В геополитическом плане — это пошатная связь РФ с Китаем, которая значительно ухудшилась после полномасштабного вторжения в Украину.

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