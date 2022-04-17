Поразка РФ на Донбасі коштуватиме Путіну дуже дорого – нардеп Чернєв

Поразка російських загарбників на Донбасі коштуватиме Путіну дуже дорого, і українські війська готуються до того, щоб завдати їм цієї поразки.

Про це ввечері 17 березня в ефірі національного телемарафону заявив народний депутат, учасник тероборони Єгор Чернєв. Ситуацію на Донбасі для росіян він іронічно порівняв з російською рулеткою.

– Ворог стягує ресурси, він розконсерововує те, що ще залишилося. Але час працює на нас. Для Путіна у нас на Донбасі – це така російська рулетка, тому що поразка тут йому коштуватиме дуже дорого, – повідомив Єгор Чернєв.

Нардеп пояснив, що у репутаційному плані після втрати контролю над Донбасом армія Путіна може остаточно забути про статус так званої другої армії світу.

Натомість у геополітичному плані – це похитне зв’язок РФ з Китаєм, який значно погіршився після повномасштабного вторгнення в Україну.