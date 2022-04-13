Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 49 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Политика

Людям из Луганской и Донецкой областей нужно эвакуироваться уже сегодня – Ермак

Анастасия Гевко редактор ленты
андрій єрмак

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал людей срочно эвакуироваться из Луганской и Донецкой областей.

– Поддерживаю председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, призывающего украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы. Следует четко понимать, что россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит, – сообщил Ермак у себя в соцсетях 13 апреля.

По его словам, сражение за Донецкую и Луганскую области будет тяжелым, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу.

– Не медлите, власти делают все для эвакуации. Все будет Украина, – подчеркнул он.

Читайте
Задержание Медведчука и заявление Байдена о геноциде: что происходит на 49-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка