Людям из Луганской и Донецкой областей нужно эвакуироваться уже сегодня – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал людей срочно эвакуироваться из Луганской и Донецкой областей.

– Поддерживаю председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, призывающего украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы. Следует четко понимать, что россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит, – сообщил Ермак у себя в соцсетях 13 апреля.

По его словам, сражение за Донецкую и Луганскую области будет тяжелым, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу.