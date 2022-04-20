На территории нашего государства и в приграничных районах России сосредоточена практическая вся боеспособная часть армии оккупантов.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской.

— Если бы мы получили доступ к оружию, в котором нуждаемся и которое есть у наших партнеров, которое сопоставимо с оружием, используемым Российской Федерацией — мы бы уже завершили эту войну. Мы бы вернули мир и освободили наши территории от оккупантов, потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости. Несправедливо, что у партнеров годами хранится где-то на складах оружие, которое необходимо Украине здесь и сейчас, — сказал президент.

Зеленский отметил, что интенсивность огня российских войск на харьковском направлении, Донбассе и Днепропетровской области значительно возросла.

– Они также по-прежнему считают нормальными мишенями обычную жилищную инфраструктуру. Российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как самую варварскую и бесчеловечную армию мира, — отметил Зеленский.

По словам главы государства, ситуация в Мариуполе остается без изменений, максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти местных жителей.

В то же время, Украина не получает ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.

Сегодня Зеленский договорился о большей поставке тяжелых вооружений, в том числе бронетехники, с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Традиционно государственными наградами были отмечены 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 229 – военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, вместе с другими подразделениями героически защищающей Мариуполь.