Президент Владимир Зеленский обсудил с нардепами и членами правительства законодательные инициативы, имеющие первостепенное значение для Украины в условиях войны.

Как говорится в сообщении Офиса президента, особое внимание было уделено законопроектам, которые будут срочно рассмотрены на следующем заседании Верховной Рады.

Так, парламентарии и представители ОП обсудили утверждение указа президента Зеленского о продлении военного положения, законопроекты по урегулированию правового режима на временно оккупированной территории, определение процедуры размещения производственных мощностей предприятий, эвакуированных из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Были также обсуждены изменения в Уголовный процессуальный кодекс о сотрудничестве с Международным уголовным судом.

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Также требуют рассмотрения проекты законов по организации работы поставщиков электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения, особенностей приватизации государственного имущества в этот период, усовершенствование санкций и взыскания активов физических и юридических лиц в доход государства, дерегуляции при поставке сельскохозяйственной продукции во время военного положения.

– Все они будут немедленно рассмотрены. Законодательство государства должно отвечать требованиям сегодняшнего дня, — говорится в сообщении Офиса.

Ранее Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения в Украине. Документом предлагается продлить военное положение до 25 мая.

Следует отметить, что военное положение было введено на 30 суток на всей территории Украины 24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное нападение на украинские территории.

В середине марта парламент продлил действие военного состояния еще на 30 суток – до 25 апреля.