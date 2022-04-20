На території нашої держави та у прикордонних районах Росії зосереджена практична вся боєздатна частина армії окупантів.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище російської.

– Якби ми отримали доступ до зброї, яку потребуємо і яка є у наших партнерів, і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація – ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили наші території від окупантів, бо перевага українських військових у тактиці та мудрості. Несправедливо, що в партнерів роками зберігається десь на складах зброя, яка необхідна Україні тут і зараз, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що інтенсивність вогню російських військ на харківському напрямку, на Донбасі та в Дніпропетровській області значно зросла.

– Вони так само, як і раніше, вважають нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, ситуація в Маріуполі залишається без змін, максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори і врятувати місцевих мешканців.

Водночас Україна не отримує відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя.

Сьогодні Зеленський домовився про більше постачання важких озброєнь, зокрема бронетехніки, з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Традиційно державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних сил України. Із них 229 – військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь.