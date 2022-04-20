Власти Киева запросили у Украинского фонда свободы (UFF) 200 тыс. противогазов для защиты киевлян от возможных атак химическим оружием.

Об этом говорится в письме заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко к UFF, некоммерческой организация, работающей над закупкой оборонных материалов для украинских войск.

— В связи с масштабным вторжением российских войск на территорию Украины, существует угроза химического поражения населения Украины и, в частности, киевлян, — написал Владимир Бондаренко.

Письмо составлено от имени мэра Киева Виталия Кличко и жителей киевского муниципалитета и украинского общества.

— Мы просим оказать гуманитарную помощь, главным образом в виде средств индивидуальной защиты (респираторов, согласно техническим требованиям в приложении), для киевского центра гуманитарной помощи, — говорится в письме.

Эта просьба показывает, насколько срочно, по мнению украинцев, им необходимо это оборудование, отмечает CNN.

В рамках новой помощи в области безопасности, объявленной на прошлой неделе администрацией президента США Байдена, администрация передала Украине некоторое количество защитного оборудования, чтобы оградить ее от возможных атак с применением химического оружия, и за этим последует еще больше, сообщил во вторник представитель Госдепартамента США.

В департаменте не стали уточнять, в каком количестве эти материалы были предоставлены на данный момент.

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На прошлой неделе появились неподтвержденные сообщения о применении химического оружия в Мариуполе. Официальные лица США также предупредили, что у них есть достоверная информация о том, что российские войска могут использовать в ходе штурма Мариуполя различные средства подавления беспорядков, например, слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Риск того, что Россия может осуществить атаку с применением химического оружия в Украине, все еще сохраняется, но вероятность этого не увеличилась и не уменьшилась за последние дни, сказал представитель разведки США.

Тем не менее, поскольку риск остается, Украина пытается нарастить объемы химзащиты. Как отмечает CNN, спрос намного выше, чем когда-либо, что делает закупки сложными.

— Противогазы сейчас трудно достать, — объяснил ветеран вооруженных сил США, который живет в Украине и работает в UFF.

По его словам, организация сейчас работает над закупкой противогазов и уже предоставила тысячи бронежилетов, шлемов, автомобилей и полевых аптечек (IFAKS) силам территориальной обороны Украины и продолжает свои усилия.