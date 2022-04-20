Влада Києва запросила в Українського фонду свободи (UFF) 200 тис. протигазів для захисту киян від можливих атак хімічною зброєю.

Про це йдеться у листі заступника мера Києва Володимира Бондаренка до UFF, некомерційної організації, яка працює над закупівлею оборонних матеріалів для українських військ.

– У зв’язку з масштабним вторгненням російських військ на територію України існує загроза хімічного ураження населення України і, зокрема, киян, – написав Володимир Бондаренко.

Лист складено від імені мера Києва Віталія Кличка та мешканців київського муніципалітету та українського суспільства.

– Ми просимо надати гуманітарну допомогу, головним чином у вигляді засобів індивідуального захисту (респіраторів, згідно з технічними вимогами у додатку), для київського центру гуманітарної допомоги, – йдеться у листі.

Це прохання показує, наскільки терміново, на думку українців, їм потрібне це обладнання, зазначає CNN.

У рамках нової допомоги в галузі безпеки, оголошеної минулого тижня адміністрацією президента США Байдена, адміністрація передала Україні деяку кількість захисного обладнання, щоб убезпечити її від можливих атак із застосуванням хімічної зброї, і за цим піде ще більше, повідомив у вівторок представник Держдепартаменту США.

У департаменті не стали уточнювати, скільки ці матеріали були надані на цей час.

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Минулого тижня з’явилися непідтверджені повідомлення щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі. Офіційні особи США також попередили, що вони мають достовірну інформацію про те, що російські війська можуть використовувати під час штурму Маріуполя різні засоби придушення заворушень, наприклад, сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

Ризик того, що Росія може здійснити атаку із застосуванням хімічної зброї в Україні, все ще зберігається, але ймовірність цього не збільшилася та не зменшилася за останні дні, сказав представник розвідки США.

Проте оскільки ризик залишається, Україна намагається наростити обсяги хімзахисту. Як зазначає CNN, попит набагато вищий, ніж будь-коли, що робить закупівлі складнішими.

– Протигази зараз важко дістати, – пояснив ветеран збройних сил США, який живе в Україні та працює в UFF.

За його словами, організація зараз працює над закупівлею протигазів і вже надала тисячі бронежилетів, шоломів, автомобілів та польових аптечок (IFAKS) силам територіальної оборони України та продовжує свої зусилля.