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Факты / Украина

ВСУ могут быстро научиться работать с передовым вооружением — Зеленский

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отверг выдумки о том, что украинским войскам якобы понадобятся месяцы тренировок, чтобы научиться работать с передовым вооружением.

Так глава государства отреагировал на опасения должностных лиц США и НАТО о том, что Вооруженным силам Украины понадобится значительная подготовка, прежде чем они получат передовое оружие из других стран.

Он в очередной раз подчеркнул, что украинским защитникам оружие необходимо как можно быстрее, и заверил, что они могут научиться его использовать так же быстро.

– Я слышал эти выдумки о том, что нам понадобятся месяцы, чтобы научить наши войска пользоваться новыми танками. Хорошо, дайте нам танки советских времен. Мы готовы использовать любое оборудование, но его нужно доставить очень быстро. И у нас есть возможность научиться пользоваться новым оборудованием. Но это должно произойти быстро, – подчеркнул президент в эксклюзивном интервью CNN.

Также Владимир Зеленский добавил, что оружие, предоставленное Украине США и другими странами, помогло нам противостоять вторжению России. Однако он подчеркнул, что такого вооружения нужно больше.

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Источник: CNN

Фото: Офис президента

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