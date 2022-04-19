ЗСУ можуть швидко навчитися працювати з передовим озброєнням – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкинув вигадки про те, що українським військам начебто знадобляться місяці тренувань, щоби навчитися працювати з передовим озброєнням.

Так глава держави відреагував на побоювання посадових осіб США і НАТО про те, що Збройним силам України знадобиться значна підготовка, перш ніж вони отримають передову зброю з інших країн.

Він вкотре наголосив, що українським захисникам зброя потрібна якнайшвидше, і запевнив, що вони можуть навчитися її використовувати так само швидко.

– Я чув ці вигадки про те, що нам знадобляться місяці, щоб навчити наші війська користуватися новими танками. Добре, дайте нам танки радянських часів. Ми готові використовувати будь-яке обладнання, але його потрібно доставити дуже швидко. І ми маємо можливість навчитися користуватися новим обладнанням. Але це має відбутися швидко, – наголосив президент в ексклюзивному інтерв’ю CNN.

Також Володимир Зеленський додав, що зброя, яку Україні надали США та інші країни, допомогла нам протистояти вторгненню Росії. Водночас він зауважив, що такого озброєння потрібно більше.