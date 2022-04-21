Эпифаний объяснил, как освятить паску в условиях войны

Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Эпифаний в эфире телемарафона объяснил, как будет проходить традиционное богослужение на Пасху в условиях коменданского времени и войны в Украине.

— Конечно, мы слышали, что Россия готовит провокации, особенно это касается восточного региона. Но не нужно паниковать и легкомысленно относиться тоже. Каждый желающий должен иметь возможность освятить паски и пасхальные приношения. Традиционно богослужение проходит ночью с субботы на воскресенье, но во всех регионах будет комендантский час. У нас есть распоряжение, что священники и епископы на местах могут самостоятельно решать, в какое время совершать пасхальное богослужение. То есть это может быть не ночью, можно проводить и утром в воскресенье, – говорит Эпифаний.

Также он добавил, что паски можно будет освятить в канун праздника, в субботу, а тот, кто хочет присоединиться к ночному богослужению, сможет это сделать онлайн. Также будет возможность освятить паски и утром в воскресенье.