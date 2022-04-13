Пасху в 2022 году Украина впервые за 30 лет независимости будет праздновать в условиях военного положения. Украинцы вряд ли смогут отметить ее традиционно не только из-за боевых действий, но и существенного роста цен на основные продукты для пасхальной корзины.

Ученые Института аграрной экономики подсчитали, что стоимость пасхальной корзины (кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль), исходя из средних цен в супермаркетах на начало апреля, семье из четырех человек обойдется примерно в 972 грн, то есть на 192 грн (или на 24,6%) дороже, чем в прошлом году (780 грн).

Пасхальная корзина 2022: как изменились цены за год

Домашний кулич по традиционному рецепту (700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) – около 134 грн за 1 кг.

За год стоимость выросла на 11,7%, поскольку резко подорожали основные составляющие: мука – на 58,8%, молоко – на 50,4% и масло сливочное – на 24,5%. Магазинный кулич обойдется еще дороже.

Яйца – 36 грн за десяток, то есть цена за год не изменилась, тогда как стоимость остальных продуктов выросла на 11,7-58,0%.

Домашняя колбаса (0,5 кг) – 160 грн (+23,1%).

Буженина (0,5 кг) – 168 грн (+24,4%).

Сало (0,5 кг) – 79 грн (подорожание на 58%).

Сливочное масло (0,5 кг) – 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г, +22,8%).

Твердый творог (0,5 кг) – 150 грн (на 25%).

Мягкий сыр (0,5 кг) – примерно 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г, подорожание на 55%).

Хрен (250 г) – 14 грн, то есть на уровне прошлого года (10-18 грн), цена зависит от производителя и вкусовых составляющих.

Если дополнить пасхальную корзину другими, неосновными составляющими (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино), ее стоимость вырастет до 1 210 грн – это на 247 грн или на 25,6 % больше, чем в 2021 году.

Овощи за год подорожали в 1,9-2,1 раза: помидоры тепличные (0,5 кг) – до 48 грн (84-115 грн за 1 кг), а огурцы (0,5 кг) – до 60 грн (80-148 грн за 1 кг)

Цена на яблоки не изменилась – 10 грн за 0,5 кг (14-25 грн за 1 кг).

За бутылку Кагора придется заплатить в среднем 120 грн (от 80 до 135 грн за бутылку).

Расчет стоимости пасхальной корзины в 2022 году произведен Национальным научным центром Института аграрной экономики на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus, по состоянию на 7 апреля 2022 года.

Источник: Інститут аграрної економіки