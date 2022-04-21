Епіфаній пояснив, як освятити паску в умовах війни

Предстоятель Православної церкви України Блаженніший Епіфаній в ефірі телемарафону пояснив, як проходитеме традиційне богослужіння на Великодень в умовах коменданського часу та війни в Україні.

– Звичайно ми чули, що Росія готує провокації, особоливо це стосується східного регіону. Але не потрібно панікувати і легковажити також. Кожен бажаючий повинен мати можливість освятити паски і пасхальні приношення. Традиційно богослужіння проходить в ночі з суботи на неділю, але у всіх регіонах буде комендантська година. У нас є розпорядження, що священники і єпископи на місцях можуть самостійно вирішувати, в який час здійснювати пасхальне богослужіння. Тобто це може бути не в ночі, можна проводити і вранці в неділю, – говорить Епіфаній.

Також він додав, що паски можна буде освятити напередодні свята, у суботу, а той, хто хоче долучитися до нічного богослужіння, зможе це зробити онлайн. Також буде можливість освятити паски вранці у неділю.