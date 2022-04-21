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Факти / Україна

Епіфаній пояснив, як освятити паску в умовах війни

Маліновська Ангеліна
Великдень 2020 - рецепт глазурі для паски

Предстоятель Православної церкви України Блаженніший Епіфаній в ефірі телемарафону пояснив, як проходитеме традиційне богослужіння на Великодень в умовах коменданського часу та війни в Україні.

– Звичайно ми чули, що Росія готує провокації, особоливо це стосується східного регіону. Але не потрібно панікувати і легковажити також. Кожен бажаючий повинен мати можливість освятити паски і пасхальні приношення. Традиційно богослужіння проходить в ночі з суботи на неділю, але у всіх регіонах буде комендантська година. У нас є розпорядження, що священники і єпископи на місцях можуть самостійно вирішувати, в який час здійснювати пасхальне богослужіння. Тобто це може бути не в ночі, можна проводити і вранці в неділю, – говорить Епіфаній.

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Також він додав, що паски можна буде освятити напередодні свята, у суботу, а той, хто хоче долучитися до нічного богослужіння, зможе це зробити онлайн. Також буде можливість освятити паски вранці у неділю.

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