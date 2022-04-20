Літаки, безпілотники й танки: скільки ворожої техніки знищили ЗСУ 19 квітня

Із 24 лютого до 20 квітня, доки триває повномасштабна війна в Україні, армія РФ втратила близько 20,9 тис. особового складу.

За добу українські захисники ліквідували сотню російських військових.

Недорахувалися російські військові також 24 бойових броньованих машин, 13 танків, дев’ятьох автомобілів, п’ятьох одиниць артилерійських систем та чотирьох одиниць реактивних систем залпового вогню.

У небі над Україною Збройні сили України, крім того, знищили два літаки та сім безпілотників.

За час повномасштабної війни в Україні РФ втратила:

близько 20,9 тис. особового складу, +100

815 танків, +13

2 087 бойових броньованих машин, +24

391 одиницю артилерійських систем, +5

136 одиниць реактивних систем залпового вогню, +4

67 одиниць засобів протиповітряної оборони,

171 літак, +2

150 гелікоптерів,

1 504 одиниці автомобільної техніки, +9

8 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

165 безпілотників оперативно-тактичного рівня, +7

27 одиниць спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Міноборони України

Фото: Генштаб ЗСУ