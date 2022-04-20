Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что российские агрессоры готовят псевдореферендум на Херсонщине на начало мая.

– К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или “референдум”, или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонщина ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно – так, как мы жили и развивались. И, поверьте мне, проработав неполных четыре месяца в своей должности, у нас было столько планов, столько идей, столько развития, но мы их выполним. Поэтому закончу я комментарий по поводу “референдума” так: как бы его ни назвали, чтобы они ни сделали, это будет фальсификация и абсолютно незаконно, – цитирует Лагуту Радіо Свобода.