Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що російські агресори готують псевдореферендум на Херсонщині на початку травня.

– На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи “референдум”, чи як це ще назвати… Можу прокоментувати лише так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити в єдиній, мирній, славній, соборній Україні. І жити мирно – так, як ми жили та розвивалися. І, повірте мені, пропрацювавши неповних чотири місяці на своїй посаді, ми мали стільки планів, стільки ідей, стільки розвитку, але ми їх виконаємо. Тому закінчу я коментар щодо “референдуму” так: хоч би як його назвали, що б вони не зробили, це буде фальсифікація і абсолютно незаконно, – цитує Лагуту Радіо Свобода.