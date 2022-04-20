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Факти / Україна

Рашисти хочуть провести псевдореферендум на Херсонщині на початку травня – ОВА

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Рашисти хочуть провести псевдореферендум на Херсонщині на початку травня – ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що російські агресори готують псевдореферендум на Херсонщині на початку травня.

– На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи “референдум”, чи як це ще назвати… Можу прокоментувати лише так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити в єдиній, мирній, славній, соборній Україні. І жити мирно – так, як ми жили та розвивалися. І, повірте мені, пропрацювавши неповних чотири місяці на своїй посаді, ми мали стільки планів, стільки ідей, стільки розвитку, але ми їх виконаємо. Тому закінчу я коментар щодо “референдуму” так: хоч би як його назвали, що б вони не зробили, це буде фальсифікація і абсолютно незаконно, – цитує Лагуту Радіо Свобода.

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