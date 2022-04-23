Есть четыре сценария: Подоляк рассказал о вариантах освобождения людей из Мариуполя

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, какие варианты освобождения осажденного Мариуполя и людей, которые остаются там во время российской агрессии, рассматривают украинские власти.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский “лично занимается вопросом Мариуполя и тем, как можно освободить город и его жителей”.

– Он четко понимает все риски с точки зрения освобождения людей, которые находятся в Мариуполе. Безусловно, мы используем все пути, какие только можно, ведем переговоры даже о том, чтобы переговорная группа туда выехала. С российской стороны тоже желательно, чтобы кто-то приехал. Мы бы провели там определенный раунд переговоров и забрали оттуда своих людей, – рассказал о первом возможном сценарии Подоляк.

Вторым вариантом для освобождения людей, по его словам, могут быть гуманитарные коридоры.

Третий – участие в эвакуации людей страны-посредника.

– К примеру, Турция уже не единожды говорила о том, что готова забрать людей морским путем, – напомнил советник главы ОП.

Четвертый сценарий, по словам Подоляка, это военная деблокада.

– Она может быть в любой момент, как только наши ВСУ смогут наработать план, который будет реалистичным. Для нас принципиально забрать всех этих людей, которые сегодня находятся в Мариуполе, потому что это нечеловеческие условия, в которых они находятся. Они все герои, безусловно. То есть каждый час, каждую минуту мы занимаемся тем, чтобы найти вариант решения проблемы, освобождения парней и мирных жителей Мариуполя, – сообщил он.