Є чотири сценарії: Подоляк розповів про варіанти звільнення людей з Маріуполя

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, які варіанти звільнення обложеного Маріуполя та людей, що залишаються там під час російської агресії, розглядає українська влада.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський “особисто займається питанням Маріуполя і тим, як можна звільнити місто та його мешканців”.

– Він чітко розуміє всі ризики з погляду визволення людей, які перебувають у Маріуполі. Безумовно, ми використовуємо всі шляхи, які тільки можна, ведемо переговори навіть про те, щоб переговорна група виїхала туди. З російського боку теж бажано, щоби хтось приїхав. Ми провели б там певний раунд переговорів і забрали б звідти своїх людей, – розповів про перший можливий сценарій Подоляк.

Другим варіантом для звільнення людей, за його словами, можуть бути гуманітарні коридори.

Третє – участь у евакуації людей країни-посередника.

– Наприклад, Туреччина вже не раз говорила про те, що готова забрати людей морським шляхом, – нагадав радник голови ОП.

Четвертий сценарій, за словами Подоляка, це військова деблокада.

– Вона може бути будь-якої миті, як тільки наші ЗСУ зможуть напрацювати план, який буде реалістичним. Для нас важливо забрати всіх цих людей, які сьогодні перебувають у Маріуполі, бо це нелюдські умови, у яких вони перебувають. Вони всі герої, безперечно. Тобто щогодини, щохвилини ми займаємося тим, щоб знайти варіант вирішення проблеми, звільнення хлопців та мирних жителів Маріуполя, – повідомив він.