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Факты / Украина

Битва за Донбасс: РФ перебросила в Новобахмутовку около двухсот вагнеровцев

Татьяна Забожко редактор ленты
Війна в Україні_обстріл

На 59-е сутки полномасштабной войны наибольшая активность российских военных сосредоточена, в частности, на Донецком направлении.

Враг стремится разгромить группировки Объединенных сил, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечить сухопутный путь в оккупированный Крым.

Для достижения этой цели армия РФ перегруппировывает свои подразделения и наступает вдоль всей линии столкновения.

По предварительным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия перебросила в район Новобахмутовки Донецкой области около 200 представителей передовой группы подразделения частной военной кампании Вагнер.

Основные усилия россияне сейчас сосредоточивают на наступлении на Северодонецком направлении и в сторону Новотошковского.

РФ штурмует украинские позиции в районах Рубежного, Попасной и Марьинки, а также интенсивным огнем пытается вытеснить ВСУ для наступления на Славянск.

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Однако Вооруженные силы Украины успешно отразили восемь атак врага на территории Донецкой и Луганской областей 22 апреля, уничтожив:

  • 18 единиц бронированной техники,
  • 13 единиц автомобильной техники,
  • девять танков,
  • три артиллерийские системы,
  • топливозаправщик.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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