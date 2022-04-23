На 59-е сутки полномасштабной войны наибольшая активность российских военных сосредоточена, в частности, на Донецком направлении.
Враг стремится разгромить группировки Объединенных сил, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечить сухопутный путь в оккупированный Крым.
Для достижения этой цели армия РФ перегруппировывает свои подразделения и наступает вдоль всей линии столкновения.
По предварительным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия перебросила в район Новобахмутовки Донецкой области около 200 представителей передовой группы подразделения частной военной кампании Вагнер.
Основные усилия россияне сейчас сосредоточивают на наступлении на Северодонецком направлении и в сторону Новотошковского.
РФ штурмует украинские позиции в районах Рубежного, Попасной и Марьинки, а также интенсивным огнем пытается вытеснить ВСУ для наступления на Славянск.
На Мариупольском направлении враг блокирует украинских защитников в районе завода Азовсталь.
Однако Вооруженные силы Украины успешно отразили восемь атак врага на территории Донецкой и Луганской областей 22 апреля, уничтожив:
- 18 единиц бронированной техники,
- 13 единиц автомобильной техники,
- девять танков,
- три артиллерийские системы,
- топливозаправщик.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ