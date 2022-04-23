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Факти / Україна

Битва за Донбас: РФ перекинула до Новобахмутівки близько двох сотень вагнерівців

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Війна в Україні_обстріл

На 59-ту добу повномасштабної війни найбільша активність російських військових зосереджена, зокрема, на Донецькому напрямку.

Ворог прагне розгромити угруповання Об’єднаних сил, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях до окупованого Криму.

Щоб досягти цієї мети, армія РФ перегруповує свої підрозділи та наступає вздовж усієї лінії зіткнення.

За попередніми даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія перекинула в район Новобахмутівки Донецької області близько 200 представників передової групи підрозділу приватної військової компанії Вагнер.

Основні зусилля росіяни зараз зосереджують на наступі на Сєверодонецькому напрямку та в бік Новотошківського.

РФ штурмує українські позиції в районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки, а також інтенсивним вогнем намагається витіснити ЗСУ задля наступу на Слов’янськ.

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Однак Збройні сили України успішно відбили вісім атак ворога на території Донецької та Луганської областей 22 квітня, знищивши:

  • 18 одиниць броньованої техніки,
  • 13 одиниць автомобільної техніки,
  • дев’ять танків,
  • три артилерійські системи,
  • паливозаправник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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