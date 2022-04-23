За минувшие сутки, 22 апреля, российские оккупанты нанесли 56 ударов по Харьковской области, как следствие — 19 раненых, и два человека погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, Изюмское направление остается стратегической точкой в ​​регионе, которую российская армия хочет взять под свой контроль, но это не удается.

Олег Синегубов рассказал об успехах Вооруженных сил Украины.

— Есть хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление. Вчера с утра начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях, — отметил глава ОВА.

А еще в регионе меняется комендантский час – с 19.00 до 5.00.

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По данным ГСЧС, в области из-за обстрелов возникло 23 пожара. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей, а также складских и производственных зданий.

Пожар произошел: в Киевском (7), Индустриальном (3) и Московском (4) районах города Харькова, а также Харьковском (4), Чугуевском (2) и Изюмском (3) районах области.

Накануне глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение 21 апреля российские войска вели артиллерийские обстрелы по Харькову.

ВСУ за 21 апреля уничтожила два вражеских самолета — Су-34 и Су-35, а также сбила беспилотник российских захватчиков.

Фото: Генштаб ВСУ