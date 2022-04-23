За минулу добу, 22 квітня, російські окупанти завдали 56 ударів по Харківській області, як наслідок – 19 поранених, та дві людини загинуло.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою в регіоні, яку російська армія хоче взяти під свій контроль, але це не вдається.

Олег Синєгубов розповів і про успіхи Збройних сил України.

– Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ. Вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях, – наголосив голова ОВА.

А ще в регіоні змінюється комендантська година – із 19.00 до 5.00.

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Голова Харківської ОВА нагадав, що через воєнний стан та складну ситуацію в регіоні нічних богослужінь у храмах на Великодні свята не буде.

За даними ДСНС, в області через обстріли виникло 23 пожежі. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів, а також складських та виробничих будівель.

Пожежі сталися: у Київському (7), Індустріальному (3) та Московському (4) районах міста Харкова, а також Харківському (4), Чугуївському (2) та Ізюмському (3) районах області.

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом 21 квітня російські війська вели артилерійські обстріли по Харкову.

ЗСУ за 21 квітня знищила два ворожі літаки — Су-34 та Су-35, — а також збила безпілотник російських загарбників.

Фото: Генштаб ЗСУ