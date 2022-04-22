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Факты / Украина

На Харьковщине зафиксировали около 50 российских обстрелов из артиллерии и РСЗО

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
На Харьковщине зафиксировали около 50 российских обстрелов из артиллерии и РСЗО

Российские войска проводили артиллерийские обстрелы по Харькову и области в течение 21 апреля. Так, силы обороны зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате попадания снаряда в автомобиль двое гражданских погибли на месте. А в Харькове и районе за сутки два человека получили ранения.

— Наши Вооруженные Силы Украины держат позиции. Активные бои ведутся в Изюмском направлении, — добавил глава ОВА.

Также Синегубов утверждает, что противовоздушная оборона ВСУ за 21 апреля уничтожила два вражеских самолета — Су-34 и Су-35, а также сбила беспилотник российских захватчиков.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 58-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

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