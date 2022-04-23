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Факти / Україна

Україна очікує на зброю, санкції, фінансування та приєднання до Європи, щоб виграти війну – Шмигаль

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Україна очікує на зброю, санкції, фінансування та приєднання до Європи, щоб виграти війну – Шмигаль

Україна розраховує на зброю, боєприпаси, санкції проти Росії, фінансування України та європейські перспективи, а не радянські, щоб виграти війну проти Росії, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Виступаючи разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Державному департаменті США у п’ятницю у Вашингтоні, округ Колумбія, Шмигаль подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Напередодні зустрічі з Блінкеном він зазначив, що зустрівся з президентом США Джо Байденом і фінансовими лідерами з усього світу під час перебування у Вашингтоні, округ Колумбія, і що він впевнений, що після цього візиту протягом наступного дня, днів, тижнів і місяців, Україна переможе і матиме абсолютно ідеальний план відновлення.

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Джерело: CNN

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