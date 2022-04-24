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Факты / Украина

Российские захватчики похитили членов миссии ОБСЕ на Донбассе

Илья Нежигай редактор ленты
Российские захватчики похитили членов миссии ОБСЕ на Донбассе

Российские захватнические войска похитили в оккупированных РФ Донецке и Луганске несколько членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом вечером поздно вечером 23 апреля сообщили на странице ОБСЕ в Twitter.

— В ОБСЕ крайне обеспокоены тем, что ряд членов национальной миссии были лишены свободы в Донецке и Луганске и используют все доступные каналы для их освобождения, – говорится в сообщении.

Перед этим, 22 апреля, появились заявления ряда пророссийских блогеров, которые сообщали о “задержании” члена миссии ОБСЕ в Луганске, однако никаких доказательств причастности задержанного к СММ ОБСЕ не приводилось. О задержании членов миссии в Донецке не сообщалось.

Впоследствии появилось заявление заместителя главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейрдри Браун, в котором было сообщено об угрозах в сторону представительств ОБСЕ в регионе и похищении членов СММ.

— Не ограничивая себя в распространении дезинформации, правительство России еще и пытается помешать усилиям сообщающих правду, в частности путем отказа продолжить мандат Специальной мониторинговой миссии. А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что марионетки РФ на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещению Миссии и что российские силы взяли в плен сотрудников СММ. Мы решительно осуждаем эти угрозы в адрес Миссии и ее преданного персонала. Мы призываем к освобождению сотрудников СММ и всех украинцев, задержанных Россией, говорится в сообщении главы делегации Браун.

Напомним, 13 апреля, эксперты ОБСЕ официально признали обстрел роддома и драмтеатра в Мариуполе военными преступлениями, совершенными Россией.

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Источники: OSCE, Правительство Великобритании

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Фото: Dreamstime

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