Російські загарбницькі війська викрали в окупованих РФ Донецьку та Луганську кількох членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це ввечері пізно ввечері 23 квітня повідомили на сторінці ОБСЄ у Twitter.

– В ОБСЄ вкрай занепокоєні тим, що низка членів національної місії були позбавлені волі в Донецьку та Луганську та використовують всі доступні канали для їх звільнення, – йдеться у повідомленні.

Перед цим, 22 квітня, з’явились заяви низки проросійських блогерів, що повідомляли про “затримання” члена місії ОБСЄ в Луганську, але жодних доказів відносно причетності затриманої особи до СММ ОБСЄ не наводилось. Про затримання членів місії в Донецьку не повідомлялось.

Згодом з’явилась заява заступниці очільника делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдрі Браун, в якій було повідомлено про погрози в бік представництв ОБСЄ в регіоні та викрадення членів СММ.

– Не обмежуючи себе у поширенні дезінформації, уряд Росії ще й намагається завадити зусиллям тих, хто повідомляє правду, зокрема шляхом відмови продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії. А тепер ми отримали тривожні повідомлення про те, що маріонетки РФ на Донбасі загрожують персоналу, обладнанню та приміщенням Місії і що російські сили взяли у полон співробітників СММ. Ми рішуче засуджуємо ці загрози на адресу Місії та її відданого персоналу. Ми закликаємо до звільнення співробітників СММ та всіх українців, затриманих Росією, – йдеться у повідомленні глави делегації Браун.

Нагадаємо, 13 квітня, експерти ОБСЄ офіційно визнали обстріл пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі воєнними злочинами, вчиненими Росією.

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Джерела: OSCE, Уряд Великої Британії