В ОБСЕ готовы обнародовать результаты расследования нарушений прав человека в войне России против Украины

ОБСЕ в среду опубликует результаты своего расследования нарушений прав человека и зверств, совершенных в ходе продолжающейся войны России в Украине, сообщил представитель миссии США при ОБСЕ.

Отчет является результатом недельной миссии по установлению фактов под руководством трех экспертов, выбранных Украиной из списка экспертов ОБСЕ. Это расследование было инициировано после того, как 45 стран задействовали редкий механизм ОБСЕ — Московский механизм, который используется для расследования нарушений прав человека.

По словам пресс-секретаря, отчет был представлен членам ОБСЕ во вторник и Украине на прошлой неделе.

Майкл Карпентер, посол США в ОБСЕ, проведет брифинг для прессы после специального заседания Постоянного совета в среду.