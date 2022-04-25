На 61-ые сутки полномасштабной войны в Украине российский враг продолжает наступать на востоке нашего государства. Кроме того, оккупанты пытаются получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить себе сухопутное сообщение с оккупированным Крымом.

Карта боевых действий в Украине на 25.04.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях активных вражеских действий не зафиксировано.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Харькову, Карасовке, Прудянке и Коробочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск вражеская армия прибегла к штурму, однако без успеха. Оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврийском направлениях противник из артиллерии обстреливал позиции ВСУ.

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На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Фото: Генштаб ВСУ