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Факти / Україна

Карта бойових дій на 25.04.2022 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Карта бойових дій на 25.04.2022 – ситуація на фронті

На 61-у добу повномасштабної війни в Україні російський ворог продовжує наступати на сході нашої держави. Крім того, окупанти намагаються отримати повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити собі сухопутний шлях з окупованого Криму.

Карта бойових дій в Україні на 25.04.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних ворожих дій не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Харкову, Карасівці, Прудянці та Коробочкиному.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворожа армія вдалася до штурму, проте без успіху. Окупанти вели обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник з артилерії обстрілював позиції ЗСУ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ

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