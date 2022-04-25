На 61-у добу повномасштабної війни в Україні російський ворог продовжує наступати на сході нашої держави. Крім того, окупанти намагаються отримати повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити собі сухопутний шлях з окупованого Криму.

Карта бойових дій в Україні на 25.04.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних ворожих дій не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Харкову, Карасівці, Прудянці та Коробочкиному.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворожа армія вдалася до штурму, проте без успіху. Окупанти вели обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник з артилерії обстрілював позиції ЗСУ.

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На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ