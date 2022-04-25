Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 21 900 человек личного состава.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 884 танка и 2 258 боевых бронированных машин.
Другие боевые потери РФ:
- артиллерийские системы – 411;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 149;
- средства ПВО – 69;
- самолеты – 181;
- вертолеты – 154;
- автомобильная техника – 1 566;
- корабли/катера – 8;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 201;
- специальная техника – 28;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе ВСУ также добавили, что самые большие потери противника наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2 общевойсковой армии вооруженных сил РФ).
Полномасштабная война России против Украины длится уже 61-е сутки. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре.
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