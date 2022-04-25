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Факты / Украина

РФ в войне против Украины потеряла около 21,9 тыс. военных — Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
РФ в войне против Украины потеряла около 21,9 тыс. военных — Генштаб

Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 21 900 человек личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 884 танка и 2 258 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ:

  • артиллерийские системы – 411;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 149;
  • средства ПВО – 69;
  • самолеты – 181;
  • вертолеты – 154;
  • автомобильная техника – 1 566;
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201;
  • специальная техника – 28;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе ВСУ также добавили, что самые большие потери противника наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2 общевойсковой армии вооруженных сил РФ).

Полномасштабная война России против Украины длится уже 61-е сутки. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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