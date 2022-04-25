Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 21 900 человек личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 884 танка и 2 258 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ:

артиллерийские системы – 411;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 149;

средства ПВО – 69;

самолеты – 181;

вертолеты – 154;

автомобильная техника – 1 566;

корабли/катера – 8;

цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201;

специальная техника – 28;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе ВСУ также добавили, что самые большие потери противника наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2 общевойсковой армии вооруженных сил РФ).

Полномасштабная война России против Украины длится уже 61-е сутки. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре.