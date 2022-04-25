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Факти / Україна

РФ у війні проти України втратила близько 21,9 тис. військових – Генштаб

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
РФ у війні проти України втратила близько 21,9 тис. військових – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України становлять близько 21 900 осіб особового складу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також Росія від початку повномасштабної війни проти України втратила 884 танки та 2 258 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ:

  • артилерійські системи – 411;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 149;
  • засоби ППО – 69;
  • літаки – 181;
  • гелікоптери – 154;
  • автомобільна техніка – 1 566;
  • кораблі/катери – 8;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201;
  • спеціальна техніка – 28;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі ЗСУ також додали, що найбільші втрати противника спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2 загальновійськової армії збройних сил РФ).

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 61-шу добу. Російські війська завдають ракетних ударів по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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