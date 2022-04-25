Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України становлять близько 21 900 осіб особового складу.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також Росія від початку повномасштабної війни проти України втратила 884 танки та 2 258 бойових броньованих машин.
Інші бойові втрати РФ:
- артилерійські системи – 411;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 149;
- засоби ППО – 69;
- літаки – 181;
- гелікоптери – 154;
- автомобільна техніка – 1 566;
- кораблі/катери – 8;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201;
- спеціальна техніка – 28;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі ЗСУ також додали, що найбільші втрати противника спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2 загальновійськової армії збройних сил РФ).
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 61-шу добу. Російські війська завдають ракетних ударів по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі.
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