Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України становлять близько 21 900 осіб особового складу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також Росія від початку повномасштабної війни проти України втратила 884 танки та 2 258 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ:

артилерійські системи – 411;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 149;

засоби ППО – 69;

літаки – 181;

гелікоптери – 154;

автомобільна техніка – 1 566;

кораблі/катери – 8;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201;

спеціальна техніка – 28;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі ЗСУ також додали, що найбільші втрати противника спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2 загальновійськової армії збройних сил РФ).

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 61-шу добу. Російські війська завдають ракетних ударів по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі.