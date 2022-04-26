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Факты / Украина

Битва за Донбасс: враг обстреливает позиции ВСУ из минометов, артиллерии и РСЗО

Татьяна Забожко редактор ленты
Війна в Україні

На 62-е сутки полномасштабного вторжения россияне обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях.

Открывают огонь российские захватчики из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины владеет информацией о том, что оккупанты перемещают пункты управления ближе к линии боевого столкновения.

По состоянию на 26 апреля продолжаются боевые действия на Попаснянском направлении, а также в районе Рубежного на Северодонецком направлении и в сторону Трудолюбовки на Запорожском направлении.

Безуспешным было наступление врага на Авдеевском направлении, а также в сторону Новомихайловки и Марьинки на Кураховском направлении.

Под массированным вражеским огнем и в блокаде находятся украинские подразделения в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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