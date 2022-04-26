Битва за Донбас: ворог обстрілює позиції ЗСУ з мінометів, артилерії та РСЗВ

На 62-гу добу повномасштабного вторгнення росіяни обстрілюють позиції ЗСУ уздовж усієї лінії зіткнення на Донецькому й Таврійському напрямках.

Відкривають вогонь російські загарбники з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України володіє інформацією про те, що окупанти переміщають пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Станом на 26 квітня тривають бойові дії на Попаснянському напрямку, а також у районі Рубіжного на Сєверодонецькому напрямку та в бік Трудолюбівки на Запорізькому напрямку.

Безуспішним був наступ ворога на Авдіївському напрямку, а також у бік Новомихайлівки та Мар’їнки на Курахівському напрямку.

Під масованим ворожим вогнем та в блокаді перебувають українські підрозділи в районі заводу Азовсталь у Маріуполі.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ