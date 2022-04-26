Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 62 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина

Москва ощущает поражение: Кулеба об угрозах Лаврова о Третьей мировой войне

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Дмитро Кулеба

Угрозы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о Третьей мировой войне свидетельствуют о том, что Москва ощущает поражение в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что РФ теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки нашего государства.

– Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о “реальной” опасности Третьей мировой. Это только означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность, — объяснил он.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявления о Третьей мировой указывают на цивилизационную бездну между РФ и остальным миром.

Related video

– Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в соцсетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть, – написал он в Twitter.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует “реальная опасность начала Третьей мировой войны”. Также, по его мнению, нельзя недооценивать риск ядерной войны.

Читайте
Путин упустил шанс пугать мир ядерным оружием: Загороднюк о неудачных планах РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка