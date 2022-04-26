Угрозы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о Третьей мировой войне свидетельствуют о том, что Москва ощущает поражение в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что РФ теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки нашего государства.

– Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о “реальной” опасности Третьей мировой. Это только означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность, — объяснил он.

Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявления о Третьей мировой указывают на цивилизационную бездну между РФ и остальным миром.

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– Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в соцсетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть, – написал он в Twitter.

Поки в одній частині світу @ElonMusk купує Twitter у перервах між запуском ракет у космос, на іншому боці океану російський міністр погрожує світу ядерною війною, а в соцмережах запроваджується цензура. Цивілізаційна прірва. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует “реальная опасность начала Третьей мировой войны”. Также, по его мнению, нельзя недооценивать риск ядерной войны.