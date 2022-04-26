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Факти / Україна

Москва відчуває поразку: Кулеба про погрози Лаврова про Третю світову війну

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Дмитро Кулеба

Погрози міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про Третю світову війну свідчать, що Москва відчуває поразку в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зауваживши, що РФ втрачає останню надію відлякати світ від підтримки нашої держави.

– Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про “реальну” небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку, – пояснив він.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що заяви про Третю світову вказують на цивілізаційну прірву між РФ і рештою світу.

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– Поки в одній частині світу Ілон Маск купує Twitter у перервах між запуском ракет у космос, на іншому боці океану російський міністр погрожує світові ядерною війною, а в соцмережах запроваджується цензура. Цивілізаційна прірва, – написав він у Twitter.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що існує “реальна небезпека початку Третьої світової війни”. Також, на його думку, не можна недооцінювати ризик ядерної війни.

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Фото: УНІАН

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