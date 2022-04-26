Погрози міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про Третю світову війну свідчать, що Москва відчуває поразку в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зауваживши, що РФ втрачає останню надію відлякати світ від підтримки нашої держави.

– Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про “реальну” небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку, – пояснив він.

Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про “реальну” небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що заяви про Третю світову вказують на цивілізаційну прірву між РФ і рештою світу.

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– Поки в одній частині світу Ілон Маск купує Twitter у перервах між запуском ракет у космос, на іншому боці океану російський міністр погрожує світові ядерною війною, а в соцмережах запроваджується цензура. Цивілізаційна прірва, – написав він у Twitter.

Поки в одній частині світу @ElonMusk купує Twitter у перервах між запуском ракет у космос, на іншому боці океану російський міністр погрожує світу ядерною війною, а в соцмережах запроваджується цензура. Цивілізаційна прірва. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що існує “реальна небезпека початку Третьої світової війни”. Також, на його думку, не можна недооцінювати ризик ядерної війни.