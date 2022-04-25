У президента России Владимира Путина нет перспектив достичь своих целей в Украине с помощью ядерного оружия.

Об этом рассказал глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины (2019-2020) Андрей Загороднюк в эфире информационного телемарафона. По его словам, Путин уже упустил шанс пугать ядерным оружием, однако риски ее применения остаются.

— В течение последних недель наблюдается политическая вовлеченность ключевых союзников Украины. Если даже Россия и применит ядерное оружие, то это только повысит поддержку нашего государства, — отметил Загороднюк.

Эксперт обратил внимание на то, что у Путина была возможность увеличивать напряжение по применению ядерного оружия. Однако он считает, что даже если Россия и применит определенный вид оружия, то никаких политических достижений она не получит.

По словам Загороднюка, есть вопросы относительно адекватности принятия решений в России. Они рассчитывали на сценарий, по которому они пытались захватить Киев в первые дни полномасштабной войны.

Российские власти сейчас ищут выходы и решения, чтобы улучшить свою ситуацию.

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— Кажется, что решения в РФ принимает один человек. Путин не слушает особо некого. Это конечно для Украины повышает риски, но логики в этом уже нет, — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не начала бы использовать ядерное оружие в случае, если бы оно осталось. По его мнению, если руководство России еще имеет остатки адекватности – тогда страна-агрессор не будет использовать ядерное оружие.