Оккупационные войска за сутки обстреляли мирное население Луганской области 17 раз.
Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск.
Получили повреждения:
- два дома – в Лисичанске,
- два – в Попасной,
- не менее одного – в Горском.
Сейчас в областной военной администрации проверяют информацию о возможных жертвах.
– Россияне продолжают вести боевые действия в районе Рубежного и пытаются завладеть Попасной, – говорит глава ОВА Сергей Гайдай.
Между тем в течение суток Вооруженные силы Украины на территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага, уничтожив:
- четыре танка,
- пять артиллерийских систем,
- 13 единиц бронированной техники,
- 15 единиц автомобильной техники,
- два топливозаправщика,
- одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны сбили:
- два самолета,
- три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай