Оккупационные войска за сутки обстреляли мирное население Луганской области 17 раз.

Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск.

Получили повреждения:

два дома – в Лисичанске,

два – в Попасной,

не менее одного – в Горском.

Сейчас в областной военной администрации проверяют информацию о возможных жертвах.

– Россияне продолжают вести боевые действия в районе Рубежного и пытаются завладеть Попасной, – говорит глава ОВА Сергей Гайдай.

Между тем в течение суток Вооруженные силы Украины на территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага, уничтожив:

четыре танка,

пять артиллерийских систем,

13 единиц бронированной техники,

15 единиц автомобильной техники,

два топливозаправщика,

одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны сбили:

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два самолета,

три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

РФ за сутки 17 раз обстреляла мирное население Луганской области – ОВА / 4 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай