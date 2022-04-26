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Факты / Украина

РФ за сутки 17 раз обстреляла мирное население Луганской области – ОВА

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Луганської області

Оккупационные войска за сутки обстреляли мирное население Луганской области 17 раз.

Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск.

Получили повреждения:

  • два дома – в Лисичанске,
  • два – в Попасной,
  • не менее одного – в Горском.

Сейчас в областной военной администрации проверяют информацию о возможных жертвах.

– Россияне продолжают вести боевые действия в районе Рубежного и пытаются завладеть Попасной, – говорит глава ОВА Сергей Гайдай.

Между тем в течение суток Вооруженные силы Украины на территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага, уничтожив:

  • четыре танка,
  • пять артиллерийских систем,
  • 13 единиц бронированной техники,
  • 15 единиц автомобильной техники,
  • два топливозаправщика,
  • одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны сбили:

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  • два самолета,
  • три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
РФ за сутки 17 раз обстреляла мирное население Луганской области – ОВА / 4 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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