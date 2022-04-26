Окупаційні війська впродовж доби обстріляли мирне населення Луганської області 17 разів.
Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ.
Зазнали пошкоджень:
- два будинки – у Лисичанську,
- два – у Попасній,
- щонайменше один – у Гірському.
Нині в обласній військовій адміністрації перевіряють інформацію щодо ймовірних жертв.
– Росіяни продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного та намагаються заволодіти Попасною, – зазначає очільник ОВА Сергій Гайдай.
Тим часом упродовж доби Збройні сили України на території Донецької та Луганської областей відбили шість атак ворога, знищивши:
- чотири танки,
- п’ять артилерійських систем,
- 13 одиниць броньованої техніки,
- 15 одиниць автомобільної техніки,
- два паливозаправники,
- одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони збили:
- два літаки,
- три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай