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Факти / Україна

РФ за добу 17 разів обстріляла мирне населення Луганської області – ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл Луганської області

Окупаційні війська впродовж доби обстріляли мирне населення Луганської області 17 разів.

Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ.

Зазнали пошкоджень:

  • два будинки – у Лисичанську,
  • два – у Попасній,
  • щонайменше один – у Гірському.

Нині в обласній військовій адміністрації перевіряють інформацію щодо ймовірних жертв.

– Росіяни продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного та намагаються заволодіти Попасною, – зазначає очільник ОВА Сергій Гайдай.

Тим часом упродовж доби Збройні сили України на території Донецької та Луганської областей відбили шість атак ворога, знищивши:

  • чотири танки,
  • п’ять артилерійських систем,
  • 13 одиниць броньованої техніки,
  • 15 одиниць автомобільної техніки,
  • два паливозаправники,
  • одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони збили:

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  • два літаки,
  • три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
РФ за добу 17 разів обстріляла мирне населення Луганської області – ОВА / 4 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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