Окупаційні війська впродовж доби обстріляли мирне населення Луганської області 17 разів.

Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ.

Зазнали пошкоджень:

два будинки – у Лисичанську,

два – у Попасній,

щонайменше один – у Гірському.

Нині в обласній військовій адміністрації перевіряють інформацію щодо ймовірних жертв.

– Росіяни продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного та намагаються заволодіти Попасною, – зазначає очільник ОВА Сергій Гайдай.

Тим часом упродовж доби Збройні сили України на території Донецької та Луганської областей відбили шість атак ворога, знищивши:

чотири танки,

п’ять артилерійських систем,

13 одиниць броньованої техніки,

15 одиниць автомобільної техніки,

два паливозаправники,

одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони збили:

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два літаки,

три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

РФ за добу 17 разів обстріляла мирне населення Луганської області – ОВА / 4 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай